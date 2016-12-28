PHDays VII Young School: принимаем заявки на участие
Мы рады объявить о запуске секции PHDays VII Young School. Приглашаем студентов, аспирантов и независимых молодых ученых, ведущих исследования по различным направлениям ИБ. Напомним, что прошлом году Young School сменил статус и из конкурса превратил ... читать дальше
2016-12-19 10:30:33
Приглашаем на вебинар «Совместная работа Optimus и Macroscop»
2016-12-09 14:59:15
Началась продажа билетов на PHDays VII
2016-12-01 10:56:30
Стартует первая волна Call for Papers: расскажите о своем Противостоянии Positive Hack Days VII
2016-11-22 13:04:12
Системы безопасности – какие существуют и как выбрать?
На сегодняшний день системы безопасности устанавливаются на самые разные объекты. Сами же системы представлены в широком разнообразии по своей структуре сложности. Специализированные компании своим клиентам способны предложить не только покупку и неп ... читать дальше
2016-06-15 08:30:20
2016-12-28 09:37:36 : Дымовой детектор JUNG: защита, универсальность и дизайн
Компания JUNG, эксперт в области технологий интеллектуального пространства и эксклюзивных дизайнерских электроустановок,
представляет обновленный дымовой детектор JUNG. Благодаря уникальным функциям и адаптивному дизайну устройство способно не только обеспечить непревзойденную защиту от пожара, но и не нарушить дизайн пространства.
Интеллектуальная технология датчиков и процессоров BI позволяет детектору JUNG оперативно регистрировать и оценивать ход образования дыма и жара. Звуковой сигнал при этом подается устройством только при реальном наличии признаков пожара: для этого разработчики предусмотрели помимо обычной оптической функция обнаружения дыма дополнительную – функцию анализа температурных изменений в контролируемой зоне.
Внутри дымового детектора JUNG установлена камера измерения дыма и высокочувствит... читать дальше
2016-12-28 09:37:36 : Дымовой детектор JUNG: защита, универсальность и дизайн подробнее
2016-12-28 09:32:37 : Исследователи Positive Technologies обнаружили уязвимости в системах управления электроподстанциями подробнее
2016-12-21 11:12:54 : Новая универсальная металлическая кнопка выхода Smartec с возможностью накладного и врезного монтажа подробнее
2016-12-21 09:58:49 : Новые USB-розетки JUNG: комфорт в дизайнерском исполнении подробнее
2016-12-21 09:57:06 : Расследование Positive Technologies: как украсть у банка миллионы рублей за одну ночь подробнее
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