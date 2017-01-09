Системы безопасности – какие существуют и как выбрать? На сегодняшний день системы безопасности устанавливаются на самые разные объекты. Сами же системы представлены в широком разнообразии по своей структуре сложности. Специализированные компании своим клиентам способны предложить не только покупку и неп ... читать дальше 2016-06-15 08:30:20

PHDays VII Young School: принимаем заявки на участие Мы рады объявить о запуске секции PHDays VII Young School. Приглашаем студентов, аспирантов и независимых молодых ученых, ведущих исследования по различным направлениям ИБ. Напомним, что прошлом году Young School сменил статус и из конкурса превратил ... читать дальше 2016-12-19 10:30:33

2017-01-09 12:39:27 : Новинка Smartec: компактный видеорегистратор Smartec с 4 IP-каналами, разрешением записи 5 МР и WARP технологией

В продуктовую линейку видеозаписывающего оборудования торговой марки Smartec вошел сетевой видеорегистратор STNR-0460 с 4-мя видео-/аудио- каналами для прямого подключения к ним 2-5 МР IP-камер с возможностью применения к камерам общих команд и настроек. Этот компактный видеорегистратор Smartec оптимально подходит для работы в системах видеонаблюдения на таких объектах, как частные дома, небольшие кафе, минимаркеты и топливозаправочные станции, и может управляться с помощью бесплатного ПО Titanium 2.0, входящего в комплект поставки. Кроме того, STNR-0460 имеет встроенный PoE-коммутатор для подачи питания на IP-камеры, позволяет установить внутри корпуса HDD требуемой емкости и поддерживает функцию WARP для интеграции с другими NVR в единый комплекс.

Видеозапись с 5 МР разрешением видеорегистратор осуществляет по каждому задействованн... читать дальше