Системы безопасности – какие существуют и как выбрать? На сегодняшний день системы безопасности устанавливаются на самые разные объекты. Сами же системы представлены в широком разнообразии по своей структуре сложности. Специализированные компании своим клиентам способны предложить не только покупку и неп ... читать дальше 2016-06-15 08:30:20

2017-02-02 09:28:53 : Исследование Positive Technologies: хакеры пытаются влиять на результаты ЕГЭ

Исследование, проведенное компанией Positive Technologies на основе пилотных проектов внедрения защитного экрана уровня приложений PT Alication Firewall в 2016 году, показывает, что наибольшее среднее количество атак в день (приблизительно 3500 шт.) было зафиксировано в государственных учреждениях. Интернет-магазины занимают вторую строчку в этом рейтинге: в день регистрировалось около 2200 атак. В финансовой сфере PT Alication Firewall регистрировал около 1400 атак ежедневно.



На 6-м месте рейтинга оказалась сфера образования - с 123 атаками в день. И это при том, что из расчетов среднего количества атак в день для более сбалансированной статистической картины исключен информационно-аналитический центр, в функции которого входит обработка результатов государственных экзаменов, поскольку время проведения пилотного проекта для н... читать дальше