PHDays VII Young School: принимаем заявки на участие

Мы рады объявить о запуске секции PHDays VII Young School. Приглашаем студентов, аспирантов и независимых молодых ученых, ведущих исследования по различным направлениям ИБ. Напомним, что прошлом году Young School сменил статус и из конкурса превратил ... читать дальше

2016-12-19 10:30:33

Приглашаем на вебинар «Совместная работа Optimus и Macroscop»

2016-12-09 14:59:15

Началась продажа билетов на PHDays VII

2016-12-01 10:56:30

Стартует первая волна Call for Papers: расскажите о своем Противостоянии Positive Hack Days VII

2016-11-22 13:04:12

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Системы безопасности – какие существуют и как выбрать?

На сегодняшний день системы безопасности устанавливаются на самые разные объекты. Сами же системы представлены в широком разнообразии по своей структуре сложности. Специализированные компании своим клиентам способны предложить не только покупку и неп ... читать дальше

2016-06-15 08:30:20

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