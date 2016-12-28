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Система видеонаблюдения VideoNet 9


PHDays VII Young School: принимаем заявки на участие
Общество и политика

PHDays VII Young School: принимаем заявки на участие
Мы рады объявить о запуске секции PHDays VII Young School. Приглашаем студентов, аспирантов и независимых молодых ученых, ведущих исследования по различным направлениям ИБ. Напомним, что прошлом году Young School сменил статус и из конкурса превратил ... читать дальше
2016-12-19 10:30:33

Приглашаем на вебинар «Совместная работа Optimus и Macroscop»
2016-12-09 14:59:15

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2016-12-01 10:56:30

Стартует первая волна Call for Papers: расскажите о своем Противостоянии Positive Hack Days VII
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2016-06-15 08:30:20

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новость дня

2016-12-28 09:37:36 : Дымовой детектор JUNG: защита, универсальность и дизайн

Дымовой детектор JUNG: защита, универсальность и дизайн

Компания JUNG, эксперт в области технологий интеллектуального пространства и эксклюзивных дизайнерских электроустановок,
представляет обновленный дымовой детектор JUNG. Благодаря уникальным функциям и адаптивному дизайну устройство способно не только обеспечить непревзойденную защиту от пожара, но и не нарушить дизайн пространства.

Интеллектуальная технология датчиков и процессоров BI позволяет детектору JUNG оперативно регистрировать и оценивать ход образования дыма и жара. Звуковой сигнал при этом подается устройством только при реальном наличии признаков пожара: для этого разработчики предусмотрели помимо обычной оптической функция обнаружения дыма дополнительную – функцию анализа температурных изменений в контролируемой зоне.

Внутри дымового детектора JUNG установлена камера измерения дыма и высокочувствит... читать дальше

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VideoNet 9 SP4
Корпорация СКАЙРОС сообщает о выходе обновленной версии первой полностью 64-битной цифровой системы безопасности VideoNet 9 SP4 (RU/EN).

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