Системы безопасности – какие существуют и как выбрать? На сегодняшний день системы безопасности устанавливаются на самые разные объекты. Сами же системы представлены в широком разнообразии по своей структуре сложности. Специализированные компании своим клиентам способны предложить не только покупку и неп ... читать дальше 2016-06-15 08:30:20

PHDays VII Young School: принимаем заявки на участие Мы рады объявить о запуске секции PHDays VII Young School. Приглашаем студентов, аспирантов и независимых молодых ученых, ведущих исследования по различным направлениям ИБ. Напомним, что прошлом году Young School сменил статус и из конкурса превратил ... читать дальше 2016-12-19 10:30:33

2017-01-16 13:55:07 : Новый аналоговый видеодомофон для частного дома от Smartec с 4-мя функциональными клавишами и 2-мя вызывными панелями

Компания «АРМО-Системы» анонсировала бюджетные новинки Smartec для организации видеодомофонной связи: монитор ST-MS104-WT с цветным 4,3"дисплеем, который может работать одновременно с двумя вызывными панелями ST-DS104С-GR и ST-DS206С-BK, имеющими встроенные видеокамеры. Используя такой видеодомофон для частного дома можно обеспечить одностороннюю видеосвязь и двухстороннюю аудиосвязь, а также удаленное управление электронными и электромеханическими замками, например, у въездных ворот (калитки) и входа в дом. Важно отметить, что такой комплект Smartec очень удобен именно для частного дома, поскольку входящее в него оборудование полностью совместимо и не требует дополнительных затрат.

«Центром управления» новой системы видеодомофонной связи служит монитор Smartec ST-MS104-WT, который оснащен цветным дисплеем с диагональю 4,3 дюйма и ра... читать дальше