PHDays VII Young School: принимаем заявки на участие
Мы рады объявить о запуске секции PHDays VII Young School. Приглашаем студентов, аспирантов и независимых молодых ученых, ведущих исследования по различным направлениям ИБ. Напомним, что прошлом году Young School сменил статус и из конкурса превратил ... читать дальше
2016-12-19 10:30:33
Приглашаем на вебинар «Совместная работа Optimus и Macroscop»
2016-12-09 14:59:15
Началась продажа билетов на PHDays VII
2016-12-01 10:56:30
Стартует первая волна Call for Papers: расскажите о своем Противостоянии Positive Hack Days VII
2016-11-22 13:04:12
Системы безопасности – какие существуют и как выбрать?
На сегодняшний день системы безопасности устанавливаются на самые разные объекты. Сами же системы представлены в широком разнообразии по своей структуре сложности. Специализированные компании своим клиентам способны предложить не только покупку и неп ... читать дальше
2016-06-15 08:30:20
2017-01-24 12:13:52 : На рынок поступили высокопроизводительные видеорегистраторы с 8 каналами и поддержкой WARP от Smartec
Линейку устройств торговой марки Smartec пополнили сетевые видеорегистраторы STNR-0860, которые предназначены для записи, хранения, воспроизведения и передачи по сети видео от четырех 5-мегапиксельных и четырех 3-мегапиксельных камер. Новый видеорегистратор 8-канальный записывает изображение на встраиваемые жесткие диски типа SATA и/или внешнее хранилище, способен обрабатывать 1 или 2 потока видео от каждой камеры и подавать на них питание через встроенный 8-канальный РоЕ-коммутатор. Кроме того, STNR-0860 оборудован интерфейсами HDMI/VGA для подключения мониторов и комплектуется ПО Titanium 2.0 для настройки и управления созданной на его базе системы видеонаблюдения, а также предоставляет доступ к видео с мобильных устройств через приложение Tive 2.0.
Благодаря возможности записи видео с разрешением до 5 МР на канал видеорегистратор ... читать дальше
2017-01-24 12:13:52 : На рынок поступили высокопроизводительные видеорегистраторы с 8 каналами и поддержкой WARP от Smartec подробнее
2017-01-23 10:32:47 : Новое решение Bosch — эффективное панорамное видеонаблюдение на 180/360° на базе камер FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC подробнее
2017-01-18 14:26:33 : Полный контроль над территорией с камерой Etrovision N56Q-10 подробнее
2017-01-17 11:29:01 : Новая 2 MP IP-камера AXIS с WDR, ИК датчиком, подсветкой и динамиком подробнее
2017-01-16 13:55:07 : Новый аналоговый видеодомофон для частного дома от Smartec с 4-мя функциональными клавишами и 2-мя вызывными панелями подробнее
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