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Система видеонаблюдения VideoNet 9


PHDays VII Young School: принимаем заявки на участие
Общество и политика

PHDays VII Young School: принимаем заявки на участие
Мы рады объявить о запуске секции PHDays VII Young School. Приглашаем студентов, аспирантов и независимых молодых ученых, ведущих исследования по различным направлениям ИБ. Напомним, что прошлом году Young School сменил статус и из конкурса превратил ... читать дальше
2016-12-19 10:30:33

Приглашаем на вебинар «Совместная работа Optimus и Macroscop»
2016-12-09 14:59:15

Началась продажа билетов на PHDays VII
2016-12-01 10:56:30

Стартует первая волна Call for Papers: расскажите о своем Противостоянии Positive Hack Days VII
2016-11-22 13:04:12

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Системы безопасности – какие существуют и как выбрать?
На сегодняшний день системы безопасности устанавливаются на самые разные объекты. Сами же системы представлены в широком разнообразии по своей структуре сложности. Специализированные компании своим клиентам способны предложить не только покупку и неп ... читать дальше
2016-06-15 08:30:20

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новость дня

2017-02-02 09:28:53 : Исследование Positive Technologies: хакеры пытаются влиять на результаты ЕГЭ

Исследование Positive Technologies: хакеры пытаются влиять на результаты ЕГЭ

Исследование, проведенное компанией Positive Technologies на основе пилотных проектов внедрения защитного экрана уровня приложений PT Alication Firewall в 2016 году, показывает, что наибольшее среднее количество атак в день (приблизительно 3500 шт.) было зафиксировано в государственных учреждениях. Интернет-магазины занимают вторую строчку в этом рейтинге: в день регистрировалось около 2200 атак. В финансовой сфере PT Alication Firewall регистрировал около 1400 атак ежедневно.

На 6-м месте рейтинга оказалась сфера образования - с 123 атаками в день. И это при том, что из расчетов среднего количества атак в день для более сбалансированной статистической картины исключен информационно-аналитический центр, в функции которого входит обработка результатов государственных экзаменов, поскольку время проведения пилотного проекта для н... читать дальше

новости отрасли

Исследование Positive Technologies: хакеры пытаются влиять на результаты ЕГЭ 2017-02-02 09:28:53 : Исследование Positive Technologies: хакеры пытаются влиять на результаты ЕГЭ подробнее

«АРМО-Системы» анонсировала кнопки Smartec для аварийных выходов системы СКУД 2017-01-31 11:45:45 : «АРМО-Системы» анонсировала кнопки Smartec для аварийных выходов системы СКУД подробнее

«Нетрис» стал Генеральным спонсором конференции «Возможности облачных технологий и Интернета вещей для бизнеса». 2017-01-30 14:44:15 : «Нетрис» стал Генеральным спонсором конференции «Возможности облачных технологий и Интернета вещей для бизнеса». подробнее

AXIS выпустила беспроводная видеокамера с 2 MP сенсором, ИК подсветкой и широкоугольным объективом 2017-01-30 14:01:07 : AXIS выпустила беспроводная видеокамера с 2 MP сенсором, ИК подсветкой и широкоугольным объективом подробнее

На рынок поступили высокопроизводительные видеорегистраторы с 8 каналами и поддержкой WARP от Smartec 2017-01-24 12:13:52 : На рынок поступили высокопроизводительные видеорегистраторы с 8 каналами и поддержкой WARP от Smartec подробнее

анонс
VideoNet 9 SP4
Корпорация СКАЙРОС сообщает о выходе обновленной версии первой полностью 64-битной цифровой системы безопасности VideoNet 9 SP4 (RU/EN).

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Всего ресурсов в каталоге: 2653 Регистрация в каталоге
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