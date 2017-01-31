Системы безопасности – какие существуют и как выбрать? На сегодняшний день системы безопасности устанавливаются на самые разные объекты. Сами же системы представлены в широком разнообразии по своей структуре сложности. Специализированные компании своим клиентам способны предложить не только покупку и неп ... читать дальше 2016-06-15 08:30:20

PHDays VII Young School: принимаем заявки на участие Мы рады объявить о запуске секции PHDays VII Young School. Приглашаем студентов, аспирантов и независимых молодых ученых, ведущих исследования по различным направлениям ИБ. Напомним, что прошлом году Young School сменил статус и из конкурса превратил ... читать дальше 2016-12-19 10:30:33

2017-01-31 11:45:45 : «АРМО-Системы» анонсировала кнопки Smartec для аварийных выходов системы СКУД

Семейство продуктов марки Smartec для систем контроля доступа пополнили оригинальные устройства ST-ER116TSL-GN, предназначенные для ручной разблокировки дверей аварийных выходов, подконтрольных системе СКУД. В отличие от большинства аналогов, новые устройства оборудованы световым и звуковым индикаторами состояния, которые настраиваются по отдельности, работоспособны при температурах от -20 до + 60°С, а также предусматривают, как накладной, так и врезной монтаж. Кроме того, ST-ER116TSL-GN имеют контакты для подключения к системе СКУД и управления электрозамками нормально-закрытого либо нормально-открытого типа и защищены от случайной активации.

Для управления электрозамком и связи с системой СКУД разблокирующее устройство ST-ER116TSL-GN оборудовано микропереключателем с тремя группами контактов (ОБЩ, НЗ, НР), которые используются для ... читать дальше