Системы безопасности – какие существуют и как выбрать? На сегодняшний день системы безопасности устанавливаются на самые разные объекты. Сами же системы представлены в широком разнообразии по своей структуре сложности. Специализированные компании своим клиентам способны предложить не только покупку и неп ... читать дальше 2016-06-15 08:30:20

PHDays VII Young School: принимаем заявки на участие Мы рады объявить о запуске секции PHDays VII Young School. Приглашаем студентов, аспирантов и независимых молодых ученых, ведущих исследования по различным направлениям ИБ. Напомним, что прошлом году Young School сменил статус и из конкурса превратил ... читать дальше 2016-12-19 10:30:33

2017-01-24 12:13:52 : На рынок поступили высокопроизводительные видеорегистраторы с 8 каналами и поддержкой WARP от Smartec

Линейку устройств торговой марки Smartec пополнили сетевые видеорегистраторы STNR-0860, которые предназначены для записи, хранения, воспроизведения и передачи по сети видео от четырех 5-мегапиксельных и четырех 3-мегапиксельных камер. Новый видеорегистратор 8-канальный записывает изображение на встраиваемые жесткие диски типа SATA и/или внешнее хранилище, способен обрабатывать 1 или 2 потока видео от каждой камеры и подавать на них питание через встроенный 8-канальный РоЕ-коммутатор. Кроме того, STNR-0860 оборудован интерфейсами HDMI/VGA для подключения мониторов и комплектуется ПО Titanium 2.0 для настройки и управления созданной на его базе системы видеонаблюдения, а также предоставляет доступ к видео с мобильных устройств через приложение Tive 2.0.

Благодаря возможности записи видео с разрешением до 5 МР на канал видеорегистратор ... читать дальше